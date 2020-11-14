Игре быть: у игроков сборной Украины перед матчем с Германией не нашли COVID-19

У игроков и представителей штаба сборной Украины перед матчем с Германией в Лейпциге не нашли коронавирус. Матч начнется вовремя, в 21:45 по киевскому времени.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Результаты дополнительных ПЦР-тестов игроков, тренеров и представителей медицинского и технического штаба, которые будут находиться в раздевалке и на лавочках возле поля, оказались отрицательными.

"Итак, 20 игроков, находящихся в заявке, могут участвовать в сегодняшнем матче Лиги наций Германия - Украина", - подчеркнули в УАФ.

Как пояснили в УАФ, матч между сборными Украины и Германии мог не состояться, если бы у представителей украинской делегации подтвердили коронавирус. Дополнительные негативные тесты на COVID-19 были условием департамента здравоохранения Лейпцига.

Напомним, перед матчем с Германией у четырех игроков сборной Украины подтвердили коронавирус.

Все что необходимо знать о матче Германия - Украина, читайте в материале РБК-Украина.