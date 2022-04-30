Игралась запалом гранаты. Под Житомиром ранена годовалая девочка

Под Житомиром годовалая девочка получила ранения, играя с запалом ручной гранаты. Ее на поле нашел и принес в дом родственник семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Девочка получила ссадины по всему телу. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Ее жизни ничего не угрожает, говорят медики.

"Согласно выводам специалистов, это был запал к гранате типа УЗРГМ, который сдетонировал и травмировал ребенка", - говорится в сообщении полиции.