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Ігнорував попереджувальні знаки. В Чорному морі від вибуху міни загинув чоловік

Ілюстративне фото: В Чорному морі від вибуху міни загинув чоловік (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Біля берегів Миколаївської області в Чорному морі пролунав вибух. На міні підірвався чоловік, який проігнорував попереджувальні знаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сил оборони півдня України в Telegram.

"Сьогодні в Чорноморці Очаківської громади Миколаївщини на міні в воді підірвався 36-и річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху він загинув", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух.

"Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу", - йдеться у повідомленні. 

Міни у Чорному морі

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія замінувала Чорне море. Зокрема, в ньому плавають сотні морських мін, які час від часу прибиваються до берега Одеської та Миколаївської області. Через це в Україні заборонено купатися в Чорному морі. 

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Черное мореМиколаївська областьВійна Росії проти України