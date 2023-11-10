Ігнат про останні атаки Росії: схоже на тактику тисячі порізів

"Цих порізів дійсно тисячі. Ми вже не раз говорили, що у вересні було 500, кілька сотень безпілотників було у жовтні. Це такі свого роду дійсно порізи. Ворог намагається болюче нас різати, кусати, забезпечуючи собі якісь певний результат", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що найчастіше окупанти запускають дрони-камікадзе з районів Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ) та мису Чауда (Крим).

Речник також додав, що ракети Х-31, яку цієї ночі росіяни випустили по Україні, важко збивати тими наявними засоби. Проте Ігнат підкреслив, що якщо ракет немає у статистиці збитих, "це не завжди означає, що вона влучила у свою ціль".

"Є певні засоби протидії, які Сили оборони застосовують, аби ці ракети, які ми не можемо збивати фізично, не досягали своїх цілей. Так було і з ракетами Х-22 та "Онікси", які раніше часто застосовували (росіяни, - ред.)", - заявив Ігнат.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія останнім часом замість масованих ракетних та дронових атак почала застосовувати менше засобів. Окупанти з Краснодарського краю чи Криму випускають до 10 "Шахедів" та декілька ракет різних типів.

Ця ніч не стала винятком. Росіяни 10 листопада випустили по Україні 6 дронів та дві ракети Х-31 та Х-59. Сили протиповітряної оборони збили 5 дронів та авіаційну ракету Х-59.

Вибухи через роботу ППО чули у Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Харківській областях.

При цьому Повітряні сили ЗСУ, як і розвідка, наголошують, що росіяни, ймовірно, накопичують ракети, щоб атакувати Україну у зимовий період.