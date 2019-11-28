ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Мали, где погибли французские военные

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за террористический акт в Мали, в котором погибли 13 французских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, 13 французских солдат были убиты в Мали в понедельник, когда два вертолета столкнулись в темноте после того, как их вызвали для оказания авиационной поддержки во время боевой миссии по поиску группы боевиков "Исламского государства".

В четверг, 28 ноября, боевики "Исламского государства" заявили, что их западноафриканское отделение организовало столкновение, однако не представили никаких доказательств этого утверждения.

Для Франции это была крупнейшая потеря войск за почти четыре десятилетия.

Напомним, в октябре Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал Трамп. Его тело захоронили в море.

Также РБК-Украина писало, что Европол ликвидировал пропаганду ИГИЛ из значительной части интернета. В ведомстве отметили, что этот шаг закрыл большое количество учетных записей и сайтов, которыми управляют сообщники ИГИЛ.