ИГ взяло ответственность за теракт в Вене

Серия нападений в Вене была организована боевиками террористической организации "Исламское государство". Такое заявление опубликовали сами боевики.

Об этом сообщает портал по наблюдению за экстремистами SITE Intelligence Group.

Сообщение о своей причастности к теракту ИГ разместило в одном из своих телеграм-каналов. Доказательств этому группировка не предоставила.

Исламисты взяли на себя ответственность за стрельбу в Вене и опубликовали фото убитого террориста по имени Абу Дагна аль-Олбани, который заявлял о своей приверженности группировке.

Напомним, вчера вечером в столице Австрии Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в городе. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал серию атак в Вене "ужасным терактом", а также сообщил о ликвидации одного из террористов.

Кроме того, правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в Вене. Местные СМИ пишут, что задержанный является известным исламистом.

Также правоохранители задержали 14 человек, которые входили в окружение террориста.