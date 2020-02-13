На идущем в Одессу контейнеровозе нет подозрений на коронавирус, - Минздрав

Фото: контейнеровоз (marinetraffic.com)

На судне прошло два инкубационных периода, коронавирус не проявился

На контейнеровозе CMA CGM URAL, который должен сегодня зайти в порт Одессы, нет подозрений на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Минздрава Украины.

Сообщается, что у членов экипажа нет подозрения на СОVID-19. Зафиксированы случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Судно CMA CGM URAL вышло из последнего порта Китая Шеко 16 января 2020.

"Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания СОVID-19 и учитывая срок 27 дней с выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одесса, а также проверки членов экипажа судна в предыдущих портах - эпидемическая ситуация на судне является благополучной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессу идет контейнеровоз из Китая, команда судна переболела.

Ранее также стало известно, что вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит лекарств в ЕС. Дело в том, что большое количество химических веществ для фармацевтической промышленности производится именно в Китае, в частности в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса.