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Надо быть идиотом. Арестович исключил возвращение РФ в Киевскую и Черниговскую области

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович исключил возможность возвращения российских войск в Киевскую и Черниговскую область. По его словам, нужно быть "полным идиотом", чтобы вновь пытаться завоевать эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.

"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с военной точки зрения, даже больше чем россияне. Потому что точки зрения военной науки и практики не покидают территорию, чтобы снова брать", - сказал Арестович о возможности возвращения российских оккупантов в Киевскую и Черниговскую области.

По его словам, россиянам придется собирать новую военную группировку для нового вторжения в эти области. Однако сделать это будет намного сложнее и даже невозможно.

"Давайте оставим 1%, что это возможно, чтобы не говорить 100%", - добавил Арестович.

Напомним, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Спустя несколько дней Вооруженные силы Украины вышли на границы с Белорусью и Россией.

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