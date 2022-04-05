Надо быть идиотом. Арестович исключил возвращение РФ в Киевскую и Черниговскую области
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович исключил возможность возвращения российских войск в Киевскую и Черниговскую область. По его словам, нужно быть "полным идиотом", чтобы вновь пытаться завоевать эти территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.
"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с военной точки зрения, даже больше чем россияне. Потому что точки зрения военной науки и практики не покидают территорию, чтобы снова брать", - сказал Арестович о возможности возвращения российских оккупантов в Киевскую и Черниговскую области.
По его словам, россиянам придется собирать новую военную группировку для нового вторжения в эти области. Однако сделать это будет намного сложнее и даже невозможно.
"Давайте оставим 1%, что это возможно, чтобы не говорить 100%", - добавил Арестович.
Напомним, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Спустя несколько дней Вооруженные силы Украины вышли на границы с Белорусью и Россией.
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