"Ідіоти": Зеленський відреагував на ідею РФ щодо "перемир'я" на 2-3 дні

Зеленський зазначив, що Україна не змінювала адженду - безумовне припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей, повернення цивільних, ну і далі - це зустріч лідерів.

"Ну і в принципі як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти. Бо припинення вогню для того, щоб не було убитих", - зазначив президент.

За його словами, для росіян - це питання просто невеличкої паузи у війні.

"Тому хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат, щоб дотисли росіян до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють. Ми вважаємо, що це справедливо. Вже 5 місяць йде з того часу, як США дали сигнал про припинення вогню. І ми це підтримуємо", - додав Зеленський.

Він зазначив, що пропозиція РФ припинити вогонь на 2-3 дні - це просто гра риторик.

"Товариш Мединський, як я і казав з самого початку, це не того рівня люди, вони навіть не розбираються технічно. Військові на полі бою дуже часто обмінюються на жаль вбитими тілами своїх армій. Це відбувається. І всі розуміють, що в момент обміну ніхто один в одного не стріляє", - підкреслив глава держави.

За його словами, це не є припинення вогню, бо в цей момент на інших ділянках продовжується війна й атакується цивільне населення.

"Для чого вони це роблять, як в принципі й обміни. Обміни для нас дуже важливі й вони це розуміють, вони цим годують американців, щоб ті пролонгували своє рішення щодо введення санкцій, щоб вони не ввели їх, як це потрібно було вже зробити. Тому для нас важливо підкреслити, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогню не рухатись вперед, то повинні бути санкційні кроки від Штатів", - наголосив Зеленський.