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"Ідіот". Маск розлютився на радника Трампа

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Керівник Tesla Ілон Маск назвав "ідіотом" радника президента США з питань мит Пітера Наварро. Мільярдеру не сподобалося, що його роботу прирівняли до простого "збирача" автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Наварро в ефірі телеканалу CNBC і Маска в соцмережі X.

Що сказав Наварро

За словами радника президента США з питань мит, Ілон Маск не є виробником автомобілів.

"Він - збирач автомобілів. У багатьох випадках, якщо ви поїдете на його завод у Техасі, то побачите, що значна частина двигунів, які він отримує (а у випадку з електромобілями - це батареї), походить з Японії та Китаю. Електроніка надходить із Тайваню", - зазначив Наварро.

Реакція Маска

Ілон Маск досить різко відреагував на таку заяву.

"Наварро справді ідіот. Те, що він тут говорить, є очевидною брехнею", - написав він у себе в X.

Він також запевнив, що у Tesla найбільше автомобілів американського виробництва

"Наварро тупіший за мішок з цеглою. За будь-яким визначенням, Tesla - найбільш вертикально інтегрований автовиробник в Америці з найвищим відсотком американського вмісту", - додав мільярдер.

Сварка Маска з Рубіо

Варто зауважити, що це вже не перша сварка Маска з американським чиновником. Зокрема, нещодавно The New York Times дізналося, що держсекретар США Марко Рубіо розлютився на мільярдера.

Сварка сталася після того, як Маск звинуватив главу Держдепу в тому, що він не скоротив штат.

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