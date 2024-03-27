"ІДІЛ залишається потужною загрозою". Держсекретар США прокоментував теракт у Підмосков'ї

Державний секретар США прокоментував теракт у торговельному центрі Крокус Сіті Хол у Підмосков'ї. За словами Ентоні Блінкена, подія стала нагадуванням про те, що ІДІЛ все ще залишається потужною загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з главою МЗС Іраку Фуадом Хусейном.
"На жаль, нам нагадують, що ІДІЛ залишається реальною загрозою. І незважаючи на дуже хорошу роботу, яку ми зробили за ці роки, щоб протистояти цій загрозі і значно зменшити її, жахливий напад під Москвою лише кілька днів тому нагадав нам, що ІДІЛ залишається потенційно потужною силою, з якою ми маємо продовжувати мати справу", - сказав Блінкен.
Він також висловив сум через загибель такої кількості людей та наголосив на необхідності боротися з ІДІЛ, аби не допустити його відродження.
Хусейн також засудив стрілянину 22 березня та зазначив, що "ІДІЛ" все ще є загрозою для безпеки та миру на Близькому Сході і в інших місцях.
Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.
Відповідальність за теракт взяло угруповування ІДІЛ. Попри це, росіяни намагаються "повісити" теракт на Україну. Так, диктатор Володимир Путін заявив, що терористи нібито хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".
Напередодні глава ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що США, Велика Британія та Україна стоять за терактом у Підмосков’ї.
При цьому, за даними Bloomberg, оточення Путіна не вірить у його теорію про зв'язок України і теракту під Москвою.
Варто зазначити, що Держдеп США Метью Міллер відповів на намагання росіян притягнути Україну до теракту у Підмосков'ї. Він наголосив, що звинувачення України з боку російських офіційних осіб, у тому числі диктатора Путіна, є "лише пропагандою для виправдання їхньої триваючої агресії проти України".
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