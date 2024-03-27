"ІДІЛ залишається потужною загрозою". Держсекретар США прокоментував теракт у Підмосков'ї

"На жаль, нам нагадують, що ІДІЛ залишається реальною загрозою. І незважаючи на дуже хорошу роботу, яку ми зробили за ці роки, щоб протистояти цій загрозі і значно зменшити її, жахливий напад під Москвою лише кілька днів тому нагадав нам, що ІДІЛ залишається потенційно потужною силою, з якою ми маємо продовжувати мати справу", - сказав Блінкен.

Він також висловив сум через загибель такої кількості людей та наголосив на необхідності боротися з ІДІЛ, аби не допустити його відродження.

Хусейн також засудив стрілянину 22 березня та зазначив, що "ІДІЛ" все ще є загрозою для безпеки та миру на Близькому Сході і в інших місцях.