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Идентифицированы офицеры РФ, которые отдавали приказы о расстреле и пытках людей в Киевской области

Фото: идентифицированы офицеры РФ, которые отдавали приказы о расстреле и пытках людей в Киевской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители уведомили российских офицеров о подозрении в выдаче приказов о расстреле и пытках людей в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову и СБУ.

Речь идет о командире мотострелкового батальона Максиме Краснощокове и Александра Васильева, помощника командира по физической подготовке мотострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа Вооруженных сил России.

У правоохранителей есть доказательства того, что в феврале во время оккупации села Победа Броварского района по приказу этих майоров оккупанты захватили 7 мирных жителей.

"Во время жестоких незаконных допросов пленников они выбивали из мужчин информацию о ВСУ, Нацгвардии, теробороне и правоохранителях. Орудием мучений были руки, ноги и оружие палачей. 5 заложников они приказали расстрелять, что подчиненные и сделали в их присутствии", - написала она.

Правоохранители сообщили российским офицерам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенным с убийством.

Генпрокурор также добавляет, что помощник командира по физподготовке ранее был разоблачен на зверствах в Богдановке. Отмечается, что правоохранители собрали достаточно подтверждений тому, что в конце марта он действовал по приказу другого командира и издевался над настоятеля местного храма и теробороновца. Мужчина держал пленного в подвале и бил, поставив на колени со скованными наручниками руками.

Напомним, оккупанты хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.

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