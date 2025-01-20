Ідентифіковано 12 військових РФ, причетних до розстрілу в Бучі, командиру оголошено підозру

За даними поліції, серед вбитих росіянами мирних людей - жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років. Вони були розстріляні з автоматів і бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу.

Під час слідства було встановлено всі обставини цього воєнного злочину та ідентифіковано всіх російських військових, причетних до вбивств. Це 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку зі Пскова. Їх командир віддав наказ зайняти сектор на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу, давав вказівки щодо облаштування вогневих позицій і чергування на них російських військових.

Було зібрано докази, які підтверджують факт віддання наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Слідчі повідомили йому про підозру у відданні наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.