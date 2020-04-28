И.о. руководителя НИР сообщил о коррупционных схемах в институте рака и угрозах

Фото: Национальный институт рака (из открытых источников)

По его словам, причастные к этим схемам, опасаются обнародования информации и готовят провокации

Внутренний аудит в Национальному институту рака (НИР) Министерства охраны здоровья обнаружил многомиллионные незаконные операции, СБУ и прокуратура уже проводят проверку. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя НИР Александр Яцына на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"С первых дней работы нашей команды старая коррупционная система оказывает огромное сопротивление. Не желая терять незаконные источники обогащения и возможности хищения государственных средств, она готова на все. Команда оппонентов постоянно врет, искажает факты и преподносит их так, как им это выгодно. С одной целью - сохранить эти коррупционные схемы", - написал Яцына.

По его словам, причастные к этим схемам, опасаются обнародования информации и готовят провокации и информационные атаки против него и его команды.

"Мы уже получаем угрозы. Уже есть попытки давления в принятии решений, которые противоречат интересам развития института", - добавил Яцына.

В свою очередь, отмечает Яцына, его цель на посту - ликвидировать коррупционные схемы и сделать Национальный институт рака образцовым научно-медицинским учреждением страны.

"Мы открыты для общественности и журналистов. По завершении аудита мы обнародуем его результаты с суммами и фамилиями. Я буду работать над тем, чтобы больше не допустить коррупции в НИР", - резюмировал Яцына.

Напомним, ранее прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов.

На днях заместитель руководителя Национального института рака и председатель тендерного комитета Руслан Ткаченко сообщил о прослушке в своем кабинете.