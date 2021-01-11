Hyundai приостанавливает работу завода в Южной Корее из-за коронавируса

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor приостановила работу одного из своих заводов в городе Асан во избежание распространения коронавируса среди работников. Перерыв в работе продлится до середины дня.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании.

Планируется завершить дезинфекцию помещений и провести тесты на COVID-19 среди сотрудников.

Ранее в январе Hyundai Motor на два дня приостанавливала работу завода в Асане из-за слабого спроса на производимый на нем седан Sonata. На несколько дней по той же причине прекращала работу также фабрика в городе Чхонджу.

Hyundai Motor имеет семь заводов в Южной Корее, а также 10 предприятий за рубежом: четыре в Китае и по одному в США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии.

Напомним, американская корпорация Apple в прошлом году прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера действовала 8 дней. В частности, компания закрыла все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Кроме того, компания Google временно закрывала все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване через коронавирус. Тогда сотрудникам компании порекомендовали выехать из страны и работать удаленно как минимум две недели.