Hyundai показал свой самый компактный кроссовер Casper

Компания Hyundai представила первые официальные изображения самого маленького своего кроссовера, который получил имя Casper. Начало производства новинки запланировано на конец 2021 года.

"Паркетник" под кодовым названием AX-1 был замечен во время тестирования в феврале. В мае он появился на серии тизерных изображений. Автомобиль назван в честь известного трюка с переворачиванием скейтборда, изобретенного Бобби "Каспером" Бойденом в 70-х годах прошлого века.

Фирменной особенностью дизайна Casper являются большие круглые светодиодные фары. Casper имеет 3595 мм в длину, 1595 мм в ширину и 1575 мм в высоту. Колесная база кроссовера – 2410 мм. Hyundai Casper построен на унифицированной платформе K1.

Линейка двигателей на корейском рынке будет включать два трехцилиндровых бензиновых двигателя - безнаддувный 1.0 MPI и 1.0 T-GDI с турбонаддувом. Эти двигатели производят 75 и 100 л.с. соответственно.

В середине 2023 года стоит ожидать появление полностью электрического варианта. Производство новинки начнется 15 сентября в Корее, поэтому официальный дебют состоится в ближайшие месяцы.