Хвороби Саакашвілі можуть бути спричинені отруєнням, - адвокат

Третього президента Грузії, колишнього голову Одеської обладміністрації Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, могли отруїти після арешту. Про це свідчать дані експертизи, заявив адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал "Новини - Грузія".
Наразі Гелбахіані повідомив лише, що у висновку іноземної незалежної експертизи зазначено список виявлених в організмі отруйних речовин. Подробиці, за словами адвоката, будуть оприлюднені за два дні.
"Усі хвороби, які діагностують у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути спричинені цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися", - сказав Гелбахіані.
Адвокат пояснив, що додаткове дослідження потрібне для того, аби визначити терміни, коли відбулося отруєння - під час перебування у в'язниці або після переведення Саакашвілі кілька місяців тому до клініки "Вівамед".
Крім того, мати Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила журналістам, що йдеться про підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, талію. Батько екс-президента Ніколоз Саакашвілі вимагає у влади Грузії перевести Саакашвілі на лікування за кордон.
Представники пенітенціарної системи Грузії поки не відповіли на заяву адвоката. Раніше вони неодноразово засвідчували, що стан здоров'я екс-президента нібито не викликає особливих побоювань і йому надається вся необхідна допомога в клініці.
Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.
1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону - на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.
19 листопада 2021 року група медичних експертів, сформована омбудсменом Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинувся небезпечний неврологічний розлад і пацієнт може впасти в кому. Після його перевели до шпиталю у Горі, потім до в'язниці у Руставі.
12 травня політика перевели на обстеження у цивільну клініку "Вівамед" у Тбілісі. Після відвідування сина у клініці мати Саакашвілі того самого дня сказала, що медики виявили у нього дев'ять хвороб.
Вже на початку листопада цьогоріч в екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, діагностували туберкульоз та деменцію.
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