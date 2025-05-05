Хвороба Вучича, вибори в Румунії та збиті Су-30 з дронів Magura: новини за вихідні

Українські морські дрони Magura збили російські Су-30, а поїздка президента Сербії Александара Вучича на парад у Москву опинилася під питанням через раптову хворобу. Тим часом в Румунії відбувся перший тур виборів, у якому лідирує проросійський радикал Джордже Сіміон.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Дрони Magura збили два Су-30

У суботу, 3 травня, ГУР повідомило, що морський дрон Magura збив ракетою російський літак Су-30 над Чорним морем поблизу Новоросійська. Це стало першим у світовій історії випадком, коли літак знищили за допомогою морського дрона.

Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що дрони збили не один, а два російські Су-30. Борти були знищені американськими ракетами AIM-9 Sidewinder .

Як виглядають українські дрони Magura з американськими ракетами - дивіться у публікації за посиланням.

Вучич може пропустити путінський парад

Сербський президент Александар Вучич раптово захворів під час перебування в США, після чого терміново повернувся в Белград та пройшов обстеження у військовому госпіталі. Лікар діагностував симптоми, схожі на різке підвищення артеріального тиску, та заявив, що Вучич не зможе повернутися до нормального графіку ще декілька днів.

Ймовірно, через хворобу сербський президент не поїде на парад 9 травня у Москву, але наразі офіційно не скасовував свого візиту. Водночас їхати до російського диктатора передумав міністр оборони Індії, пославшись на кризу з Пакистаном.

А от китайський лідер Сі Цзіньпін все ж приїде до РФ та візьме участь у святкуваннях так званого "дня перемоги".

Вибори президента Румунії

У Румунії відбулися повторні президентські вибори. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, тому 18 травня відбудеться другий тур виборів. Однак, у першому турі зі значним відривом лідирує ультраправий та проросійський політик Джордже Сіміон, який обіцяв зупинити допомогу Україні, якщо стане президентом.

Більше про вибори президента Румунії та кандидатів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Трамп зробив нові заяви про війну

Президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News, у якому неодноразово згадав про війну Росії проти України.

Що сказав про війну Трамп:

Зеленський і Путін обмінялися заявами про мир

Російський диктатор Володимир Путін дав інтерв'ю пропагандистам, в якому розмріявся про "неминуче примирення" з Україною.

Український президент Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, Україна не хоче довготривалої війни з Росією, але готова оборонятися, поки Москву не змусять до миру. Зокрема, Київ очікує на 3 млн артилерійських снарядів цього року.

Україна отримає нові системи Patriot

Американське видання The New York Times дізналося, що влітку в Україну доставлять систему Patriot з Ізраїля. Наразі система перебуває на капітальному ремонті. Ще одну систему цьогоріч може передати Німеччина або Греція.