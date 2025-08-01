Хвороба Лайма, яку виявили в Джастіна Тімберлейка: що це, симптоми та способи лікування

У відомого американського співака Джастіна Тімберлейка виявили хворобу Лайма. Цим він поділився із фанатами у своєму Instagram і додав, що бореться з нею вже кілька років.
РБК-Україна роз'яснює, що таке хвороба Лайма, які в неї симптоми, чи є вона небезпечною та як вилікуватися.
Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) - це інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів - невеликі ссавці й деякі види птахів.
Більшість випадків хвороби Лайма фіксують із травня до листопада, оскільки інфекцію переносять кліщі.
Інкубаційний період становить від одного до 45 днів, але в середньому тиждень-два. Сприйнятливість людей до захворювання висока, проте від хворої до здорової людини збудник не передається.
Хвороба Лайма може мати кілька стадій:
Рання локалізована стадія виникає у середньому через сім днів після укусу кліща. На місці укусу кліща виникає червона папула з чіткими краями. Згодом зона гіперемії розширюється, а центр - блідне.
Рання дисемінована стадія виникає через 3-10 тижнів після укусу кліща і є результатом гематогенного розповсюдження збудника. На цій стадії з'являються:
Пізня або хронічна хвороба Лайма виникає через місяці або й роки після зараження. У цьому випадку з'являються неврологічні та ревматологічні прояви з переважним ураженням кістково-м'язової чи нервової системи.
Зверніть увагу: імунітет після перенесеного Лайм-бореліозу нестерильний, можлива реінфекція із повторним розвитком захворювання. А зеплення від Лайм-бореліозу не існує.
Щоб запобігти присмоктуванню кліщів, фахівці Центру громадського здоров'я радять:
В осіб, які проживають на ендемічних територіях (територія, де певна хвороба або вид організмів зустрічається постійно - ред.), швидке видалення кліща знижує ризик розвитку захворювання. Зараження малоймовірне, якщо тривалість прикріплення кліща становила менш як 24 години, та високоймовірне, якщо понад 72 години.
Як антибіотикопрофілактику хвороби Лайма рекомендовано однократний прийом 200 мг доксицикліну. Проте постійну антибіотикопрофілактику хвороби Лайма лікарі не рекомендують.
Коли потрібні антибіотики:
Проте не призначайте собі антибіотики самостійно без огляду лікаря.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: МОЗ, Центр громадського здоров'я, Вікіпедія.