Хвороба Лайма, яку виявили в Джастіна Тімберлейка: що це, симптоми та способи лікування

У відомого американського співака Джастіна Тімберлейка виявили хворобу Лайма . Цим він поділився із фанатами у своєму Instagram і додав, що бореться з нею вже кілька років.

РБК-Україна роз'яснює, що таке хвороба Лайма, які в неї симптоми, чи є вона небезпечною та як вилікуватися.

Що таке хвороба Лайма

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) - це інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів - невеликі ссавці й деякі види птахів.

Більшість випадків хвороби Лайма фіксують із травня до листопада, оскільки інфекцію переносять кліщі.

Як проявляється хвороба

Інкубаційний період становить від одного до 45 днів, але в середньому тиждень-два. Сприйнятливість людей до захворювання висока, проте від хворої до здорової людини збудник не передається.

Хвороба Лайма може мати кілька стадій:

ранню локалізовану

ранню дисеміновану

пізню хронічну

Рання локалізована стадія виникає у середньому через сім днів після укусу кліща. На місці укусу кліща виникає червона папула з чіткими краями. Згодом зона гіперемії розширюється, а центр - блідне.

Рання дисемінована стадія виникає через 3-10 тижнів після укусу кліща і є результатом гематогенного розповсюдження збудника. На цій стадії з'являються:

шкірні доброякісні лімфоцитоми, множинні мігруючі еритеми

запаморочення, краніальні невропатії, зокрема параліч Белла, менінгізм і менінгіт

кістково-м'язові артралгії та міальгії

серцево-судинні блокади

Пізня або хронічна хвороба Лайма виникає через місяці або й роки після зараження. У цьому випадку з'являються неврологічні та ревматологічні прояви з переважним ураженням кістково-м'язової чи нервової системи.

Зверніть увагу: імунітет після перенесеного Лайм-бореліозу нестерильний, можлива реінфекція із повторним розвитком захворювання. А зеплення від Лайм-бореліозу не існує.

Як себе убезпечити

Щоб запобігти присмоктуванню кліщів, фахівці Центру громадського здоров'я радять:

застосовувати репеленти та захисний одяг перед тим, як вирушати до місцевостей, де можуть бути кліщі

ретельно оглядати одяг, шкіру під час і після відвідування лісу, парку

В осіб, які проживають на ендемічних територіях (територія, де певна хвороба або вид організмів зустрічається постійно - ред.), швидке видалення кліща знижує ризик розвитку захворювання. Зараження малоймовірне, якщо тривалість прикріплення кліща становила менш як 24 години, та високоймовірне, якщо понад 72 години.

Як лікують хворобу Лайма

Як антибіотикопрофілактику хвороби Лайма рекомендовано однократний прийом 200 мг доксицикліну. Проте постійну антибіотикопрофілактику хвороби Лайма лікарі не рекомендують.

Коли потрібні антибіотики:

наповнений кров'ю іксодовий кліщ, видалений щонайменше через 36 годин після прикріплення

минуло не більше 72 год після видалення кліща

поширеність B. burgdorferi у місцевих кліщів становить понад 20%

немає протипоказань (вік менш як вісім років, вагітність, період лактації) до застосування доксицикліну

Проте не призначайте собі антибіотики самостійно без огляду лікаря.