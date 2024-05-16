Хвороба брудних рук. Лікарі назвали перші симптоми та профілактику гепатиту A

Весна - сезон активної вітамінізації для більшості людей. На полицях супермаркетів та на ярмарках з'являється все більше свіжих фруктів, ягід та овочів, якими так і хочеться відразу підзарядитись. Однак важливо пам'ятати, що перед вживанням їжі її варто ретельно промити.
Докладніше про те, чому Гепатит A називають хворобою брудних рук та як від нього вберегтись, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці публікації використовувалися матеріали: Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління Держпродспоживслужби, Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Зміст:
Гепатит A - хвороба брудних рук
Вірусний гепатит A ще називають хворобою Боткіна, хворобою брудних рук чи "жовтухою. Загалом це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки та травного каналу.
Вірус гепатиту A виділяється із фекаліями заражених та передається від людини до людини (після контакту з хворим). Частіше за все зараження відбувається через:
Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання.
Широке розповсюдження вірусу відбувається в місцях з низьким рівнем санітарії та особистої гігієни. Тому, мандруючи в екзотичні країни з високим рівнем захворюваності на гепатит A будьте насторожі.
Серед таких країн зокрема можна виділити - Індію, Єгипет, Туніс, Туреччину, деякі країни Південної Америки та Карибського басейну
Період від зараження до появи перших симптомів зазвичай становить від 15 до 30 днів. У більшості випадків симптоми проявляються гостро, з підвищення температури тіла до 38,5 С протягом перших 2-3 днів, ломоти в тілі. Серед загальних симптомів також виділяють:
Тривалість переджовтяничного періоду складає 5-7 днів. Наприкінці перед-жовтяничного періоду сеча стає темною, а кал знебарвлюється. Збільшується печінка і селезінка.
Жовтяничний період гепатиту A починається пожовтінням слизових оболонок ротоглотки, склер, а потім і шкіри. З появою жовтяниці самопочуття поліпшується.
Головним чинником хвороби є недотримання правил особистої гігієни. А отже більшість профілактичних заходів пов'язані саме з цим:
Основними методами профілактики є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни. Вакцина захищає від розвитку тяжких форм захворювання. Слід зазначити, що вакцина забезпечує довготривалий захист від вірусного гепатиту A.
Щеплення від гепатиту A показані дітям і дорослим, які раніше не хворіли на гепатит A, а також людям з підвищеним ризиком інфікування.
До числа осіб, яким рекомендовані щеплення відносяться:
Нагадаємо, на початку травня цього року в Києві та області було зафіксовано спалах Гепатиту А. Кількох людей було госпіталізовано.
Детальніше про спалах хвороби в матеріалі РБК-Україна.
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