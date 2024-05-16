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Хвороба брудних рук. Лікарі назвали перші симптоми та профілактику гепатиту A

Фото: лікарі назвали перші симптоми гепатиту A (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Весна - сезон активної вітамінізації для більшості людей. На полицях супермаркетів та на ярмарках з'являється все більше свіжих фруктів, ягід та овочів, якими так і хочеться відразу підзарядитись. Однак важливо пам'ятати, що перед вживанням їжі її варто ретельно промити.

Докладніше про те, чому Гепатит A називають хворобою брудних рук та як від нього вберегтись, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці публікації використовувалися матеріали: Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління Держпродспоживслужби, Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зміст:

Гепатит A - хвороба брудних рук

Симптоми гепатиту A

Як уберегтися від гепатиту A

Лікування хвороби

Гепатит A - хвороба брудних рук

Вірусний гепатит A ще називають хворобою Боткіна, хворобою брудних рук чи "жовтухою. Загалом це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки та травного каналу.

Вірус гепатиту A виділяється із фекаліями заражених та передається від людини до людини (після контакту з хворим). Частіше за все зараження відбувається через:

  • воду,
  • харчові продукти,
  • забруднення випорожненнями хворої людини,
  • предмети побуту,
  • брудні руки,
  • недотримання правил особистої гігієни.
  • під час чхання, або контакту з дверними ручками чи іграшками, яких торкався хворий.

Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання.

Широке розповсюдження вірусу відбувається в місцях з низьким рівнем санітарії та особистої гігієни. Тому, мандруючи в екзотичні країни з високим рівнем захворюваності на гепатит A будьте насторожі.

Серед таких країн зокрема можна виділити - Індію, Єгипет, Туніс, Туреччину, деякі країни Південної Америки та Карибського басейну

Симптоми гепатиту A

Період від зараження до появи перших симптомів зазвичай становить від 15 до 30 днів. У більшості випадків симптоми проявляються гостро, з підвищення температури тіла до 38,5 С протягом перших 2-3 днів, ломоти в тілі. Серед загальних симптомів також виділяють:

  • нудоту,
  • головний біль,
  • жовтяницю,
  • біль і бурчання в животі,
  • блювання, сильний пронос,
  • водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору.

Тривалість переджовтяничного періоду складає 5-7 днів. Наприкінці перед-жовтяничного періоду сеча стає темною, а кал знебарвлюється. Збільшується печінка і селезінка.

Жовтяничний період гепатиту A починається пожовтінням слизових оболонок ротоглотки, склер, а потім і шкіри. З появою жовтяниці самопочуття поліпшується. 

Як уберегтися від гепатиту A

Головним чинником хвороби є недотримання правил особистої гігієни. А отже більшість профілактичних заходів пов'язані саме з цим:

  • мийте руки водою з милом щонайменше протягом 20 секунд, 
  • завжди мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі та після вбиральні,
  • мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати, 
  • якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, - використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду,
  • дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

 

Лікування хвороби

Основними методами профілактики є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни. Вакцина захищає від розвитку тяжких форм захворювання. Слід зазначити, що вакцина забезпечує довготривалий захист від вірусного гепатиту A.

Щеплення від гепатиту A показані дітям і дорослим, які раніше не хворіли на гепатит A, а також людям з підвищеним ризиком інфікування.

До числа осіб, яким рекомендовані щеплення відносяться:

  • особи з хронічними ураженнями печінки;
  • особи з порушеним процесом згортання крові, які отримують препарати крові;
  • персонал установ громадського харчування та підприємств харчової промисловості, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування;
  • військовослужбовці,
  • співробітники МВС та МНС України;
  • персонал з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних мереж, з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд;
  • особи, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні гуманітарної допомоги тощо;
  • особи, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно;
  • ВІЛ-інфіковані;
  • особи, що проживають в ендемічних регіонах щодо гепатиту A;
  • мандрівники, які подорожують у країни з високим рівнем захворюваності на гепатит A;
  • особи, які спілкувалися з хворим на гепатит в осередках інфекції;
  • особи, які працюють з інфікованими вірусом гепатиту A тваринами в науково-дослідних лабораторіях.

 

Нагадаємо, на початку травня цього року в Києві та області було зафіксовано спалах Гепатиту А. Кількох людей було госпіталізовано.

Детальніше про спалах хвороби в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми також розповідали, які щеплення варто зробити в дорослому віці.

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Гепатит АМінстерство охорони здоров'я України