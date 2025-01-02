Хвиля терактів на Новий рік. Що відомо про події у США та Чорногорії, які сколихнули світ

США

Наїзд автівки на натовп у Новому Орлеані

У Новому Орлеані білий пікап Ford на великій швидкості врізався в натовп людей на Бурбон-стріт - популярному туристичному місці для святкування Нового року. Після скоєного водій вийшов з автівки та вчинив стрілянину, а поліція відкрила вогонь у відповідь. В ході перестрілки поранення отримали два поліцейських, передає ABC News.

Правоохоронці вважають, що водій навмисне в'їхав в натовп, намагаючись завдати максимальної шкоди. За останніми даними, всього загинуло 15 людей, а ще 35 отримали поранення. Попередньо більшість жертв були місцевими жителями. Сам нападник, за даними ЗМІ, був вбитий під час перестрілки.

Мер Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала те, що сталося терактом. ФБР заявило, що розслідує події як терористичний акт. Хоча Бюро не відразу дійшло такого висновку, адже спочатку його представники говорили, що не вважають те, що сталося, терактом.

Представник поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік каже, що підозрюваний "намагався збити якнайбільше людей". За її словами, ця людина була "одержима ідеєю влаштувати кровопролиття і заподіяти шкоду".

ФБР ідентифікувало підозрюваного в нападі як 42-річного американського громадянина Шамсуд-Діна Бахара Джаббара, жителя Техасу, який раніше служив в Афганістані. Слідчі уточнили, що він народився у США і мав громадянство країни від народження.

За даними офіційних осіб, в автівці ветерана армії США був прапор ІДІЛ. Він обʼїхав імпровізовані барʼєри біля тротуару й вʼїхав у переповнений квартал Нового Орлеана. Підозрюється, що напад міг бути скоєний за допомогою інших осіб. Також слідство з'ясовує можливі зв'язки нападника з терористичними групами.

Поліцейські знайшли зброю і потенційний вибуховий пристрій в машині, а два потенційних вибухових пристрої були знайдені у Французькому кварталі і знешкоджені.

За словами президента США Джо Байдена, нападник публікував у соцмережі відеоролик, з якого зрозуміло, що під час наїзду він надихався ідеями "Ісламської держави" і відчував "бажання вбивати".

Фото: частина Французького кварталу заблокована після масово вбивства людей (Getty Images)

Новообраний Дональд Трамп, який стане президентом США уже цього місяця, також відреагував на надзвичайну подію. У соцмережах назвав інцидент у Новому Орлеані "актом чистого зла".

Місцева влада своєю чергою закликала громадян уникати район Бурбон-стріт. Тим часом світові лідери масово висловлюють підтримку американцям.

Президент Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, що "Україна шокована звісткою про напад у Новому Орлеані, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень". Він висловив сподівання, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності.

Вибух Tesla Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі

Всього за кілька годин після теракту в Новому Орлеані, у Лас-Вегасі біля готелю Трампа (Trump International Hotel) вибухнула та загорілася автівка Tesla Cybertruck. Як наслідок загинув водій автомобіля, ще семеро людей поранені.

Шериф поліції Лас-Вегаса Кевін МакМахілл повідомив, що машину було орендовано за допомогою сервісу каршерингу Turo в Колорадо. Особу орендаря вже встановили, але дані офіційно одразу не оголосили до з'ясування, чи була це та сама особа, яка керувала Tesla Cybertruck і загинула в результаті інциденту.

Власник компанії Tesla Ілон Маск надав відеоматеріали слідству, з яких стало відомо, що автівка в'їхала у зону паркування Trump International Hotel і до вибуху простояла там близько 15-20 секунд.

Фото: Cybertruck після вибуху біля готелю Trump International Hotel (Getty Images)

На його думку, вибух міг бути терактом. Зокрема, він звернув увагу на той факт, що пікап Ford, який влетів у натовп в Новому Орлеані і ця Tesla Cybertruck були орендовані через одну платформу оренди транспорту.

Також Маск за результатами внутрішньої перевірки в Tesla заявив, що вибух Cybertruck був спричинений великою кількістю феєрверків або бомбою в салоні і не пов'язаний із самим електромобілем.

Шериф МакМахілл натомість заявляє, що поліція вивчить, чи дійсно ці дві події пов'язані між собою. Про що говорив і Байден, виступаючи в телевізійному ефірі в середу ввечері.

Втім, станом на зараз, правоохоронці наразі не виявили звʼязку між цими інцидентами. ФБР натомість вважають, що вибух Cybertruck був окремою подією і більше не загрожує громадськості, передає CNN.

За словами МакМахілла, в електрокарі дійсно було виявлено піротехніку і каністри з бензином. Переглянувши записи з камер спостереження, поліція також встановила, що авто проїжджало повз Trump Hotel за годину до вибуху, потім повернулося, зупинилося біля входу - і за лічені секунди загорілося і вибухнуло.

Сьогодні вранці телеканал KTNV-TV повідомив, що поліцейські встановили особу підозрюваного у підриві Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі - це 37-річний Меттью Лівельсбергер, який раніше служив в армії США.

Телеканал з посиланням на федеральні джерела додає, що оскільки підозрюваний у Лас-Вегасі та підозрюваний у смертельній атаці в Новому Орлеані служили в армії, ФБР розслідує зв'язок між ними.

Стрілянина біля клубу в Нью-Йорку

Ще один інцидент у США стався у Нью-Йорку 1 січня. Близько 23:20 за місцевим часом сталася масова стрілянина біля нічного клубу під назвою Amazura, розташованому поруч із залізничною станцією Jamaica Long Island Rail Road в районі Куїнс.

New York Post з посиланням на джерела та поліцію Нью-Йорка повідомляє, що в результаті щонайменше 11 людей - переважно підлітки - отримали поранення. Видання пише, що група з чотирьох чоловіків зробила щонайменше 30 пострілів у натовп, який залишав клуб після приватного заходу в ньому.

За даними правоохоронців, постраждалих доправили до місцевих лікарень. Втім, ніхто з них не перебуває у критичному стані.

Повідомляється, що в Amazura є простора зала, яка вміщує 4000 осіб, тут регулярно виступають діджеї та проходять живі виступи.

Наразі поліція розшукує сірий Infiniti у зв'язку зі стріляниною. Крім того, місцева влада ідентифікувала білий BMW, який міг бути причетний до події, і проводить подальше розслідування інциденту. Особи підозрюваних поки що не встановлено.

Чорногорія

Масове вбивство в Цетінє

Моторошна подія теж 1 січня сталася й в Чорногорії. Щонайменше 12 людей, у тому числі двоє дітей, загинули внаслідок стрілянини у місті Цетинє. Чотири особи постраждали. Трагедія, попередньо, виникла через сварку на побутовому ґрунті в одному з місцевих барів.

Наразі відомо, що нападник - 45-річний Ацо Мартинович. У звіті місцевого медіа RTCG йдеться, що цей чоловік відомий своєю дивною поведінкою і в минулому затримувався за незаконне зберігання зброї. У 2005 році Мартинович був засуджений до року тюремного ув'язнення умовно за агресивну поведінку, але з ним не поводилися як з особою, що становить інтерес для служби безпеки.

Крім того, у 2022 році в Мартиновича знайшли зброю і вибухівку, за що його засудили до трьох місяців в'язниці.

За попередніми даними відомо, що 1 січня 2925 року, посварившись у барі з одним із відвідувачів, він пішов додому за зброєю, повернувся і застрелив господаря закладу та ще кількох людей. Потім він продовжив стрілянину на вулиці.

За інформацією місцевої прокуратури, вбивства було скоєно в п'яти різних місцях міста. У тому числі Мартинович убив членів своєї сім'ї та родини власника бару, включаючи двох дітей.

Підозрюваний втік з місця злочину, а при затриманні спробував покінчити життя самогубством і помер дорогою до лікарні.

На надзвичайну подію відреагував президент Чорногорії Яков Мілатович, зазначивши, що він був "шокований і приголомшений" трагедією.

"Замість святкової радості... нас охопила печаль через втрату невинних життів", - написав Мілатович у соцмережі Х.

Своєю чергою прем'єр-міністр Мілойко Спаїч відвідав лікарню, де перебувають поранені, і оголосив триденну жалобу з 2 по 4 січня, скасувавши всі масові заходи.

ЗМІ звернули увагу, що невелика за розміром Чорногорія, населення якої становить близько 620 000 осіб, відома своєю культурою носіння зброї, і багато хто бере її з собою.

Стрілянина 1 січня 2025 року стала другим подібним випадком у Цетині за останні роки. Так, у серпні 2022-го нападник убив 10 осіб, перш ніж його застрелив перехожий.

За словами Спаїча, після резонансної стрілянини буде проведене засідання Ради національної безпеки, на якому будуть розглянуті зокрема повна заборона на володіння зброєю.