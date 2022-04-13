Хватит умножать недостаточно сильные санкционные пакеты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что лишь отказ ЕС от российских энергоносителей и полное ограничение банковской системы действительно может заставить Кремль отказаться от военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

Зеленский отметил, что в своем выступлении перед парламентом Литвы во вторник, а вместе с тем обращении ко всем европейским народам рассказал о том, что шестой пакет санкций Евросоюза против РФ обязательно должен содержать нефть.

"Хватит умножать недостаточно сильные санкционные пакеты. Все равно придется признать, что только отказ Европы от российских энергоносителей и полное ограничение российской банковской системы может являться аргументом для российского руководства, чтобы искать мир", - заявил президент.

Зеленский добавил, что без этого Москва продолжает свою агрессию против Украины, и "ищет военное решение".