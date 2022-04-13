ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хватит умножать недостаточно сильные санкционные пакеты, - Зеленский

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 00:53
Хватит умножать недостаточно сильные санкционные пакеты, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что лишь отказ ЕС от российских энергоносителей и полное ограничение банковской системы действительно может заставить Кремль отказаться от военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

Зеленский отметил, что в своем выступлении перед парламентом Литвы во вторник, а вместе с тем обращении ко всем европейским народам рассказал о том, что шестой пакет санкций Евросоюза против РФ обязательно должен содержать нефть.

"Хватит умножать недостаточно сильные санкционные пакеты. Все равно придется признать, что только отказ Европы от российских энергоносителей и полное ограничение российской банковской системы может являться аргументом для российского руководства, чтобы искать мир", - заявил президент.

Зеленский добавил, что без этого Москва продолжает свою агрессию против Украины, и "ищет военное решение".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал конкретных сроков отказа стран ЕС от российского газа и нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Санкции против России
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше