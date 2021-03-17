Не хватает вакцин: в Эстонии приостановили вакцинацию политиков

В Эстонии заявили о нехватке необходимого количества препаратов от коронавируса. В связи с этим в стране уже приостановили вакцинацию политиков и чиновников.

"Поскольку в Эстонии прибыло меньше вакцины, чем ожидалось, то план пришлось приостановить", - сказал директор коммуникационной службы эстонского правительства Ээро Раун.

Он также добавил, что вакцинацию возобновят, как только в Эстонию поступит больше доз вакцины от коронавируса. Однако точной даты возобновления вакцинации чиновник не смог назвать, поскольку все будет зависеть от производителей вакцин.

Вакцинировать политиков и государственных чиновников планировалось медицинским средством от AstraZeneca. Предполагалось, что будут вакцинированы депутаты парламента, члены правительства, государственный секретарь и другие чиновники.