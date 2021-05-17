Не хватает вакцин: у COVAX проблемы из-за коронакризиса в Индии

В международной схеме обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 не хватает 140 миллионов доз из-за коронакризиса в Индии. Крупнейший поставщик системы COVAX не осуществил ни одной из запланированных поставок после того, как экспорт был приостановлен в марте.
Об этом сообщает BBC.
Напомним, ВОЗ переквалифицировала очень заразен вариант коронавирус с тройной мутацией, что распространяется в Индии на "вариант беспокойство".
Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.
Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. По его словам, он более агрессивен, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.