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Не хватает вакцин: у COVAX проблемы из-за коронакризиса в Индии

Автор: Анастасия Рокитна

В международной схеме обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 не хватает 140 миллионов доз из-за коронакризиса в Индии. Крупнейший поставщик системы COVAX не осуществил ни одной из запланированных поставок после того, как экспорт был приостановлен в марте.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, ВОЗ переквалифицировала очень заразен вариант коронавирус с тройной мутацией, что распространяется в Индии на "вариант беспокойство".

Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. По его словам, он более агрессивен, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

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