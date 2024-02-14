Хулігани "Монреаля" тричі почубилися з хокеїстами "Анахайма": бійки вечора НХЛ

Прихильники рукопашних баталій на льодових аренах Національної хокейної ліги отримали потрійну насолоду від протистояння "Монреаль Канадієнс" із "Анахайм Дакс" у регулярному чемпіонаті сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Уперше запалало в провінції Квебек у середині другого періоду, коли "Канадієнс" були попереду після шайб Джейка Еванса та Ніка Сузукі. Знаний тафгай "Монреаля" Арбер Джекай зійшовся навкулачки з нападником "Дакс" Россом Джонстоном.

Забіяки зійшлися біля борту. Спершу ковдру ініціативи на себе потягнув гість льоду. Він спробував відшукати підборіддя Джекая, а той навіть присів на коліно. Та миттєво перейшов у контратаку та завдав кількох ударів у відповідь Джонстону. Нічийний спаринг зупинили рефері та виписали обом по 5 хвилин штрафу.

Під завісу фінальної 20-хвилинки, коли "Анахайм" вже безнадійно "горів" 0:5, спалахнули ще дві сутички. Центрфорвард "Дакс" Сем Каррік брудно зіграв проти суперника з "Канадієнс" і накликав на себе гнів оборонця команди Джонатана Ковачевіча.

Балканець з канадським паспортом під'їхав до кривдника на чужій половині та швидко збив шолом із голови. Ще кілька влучних і не надто випадів господаря льоду похитнули впевненість Карріка, тож втручання рефері врятувало хулігана від фіаско.

Нарешті на останній хвилині ледве не виникла масова сутичка. Проте, молодий оборонець "Монреаля" Кейден Гуле вчасно витягнув із епіцентру подій центрфорварда "Анахайма" Адама Хенріка та почав лупцювати.

Альтернативний капітан "Дакс" пропустив кілька акцентованих ударів і віддав перевагу піти в клінч. Втручання рефері теж було вчасним. Натомість відеоповтор показав, що конфлікт зав'язався ще за воротами, коли Гуле та Хенрік поштовхалися не без допомоги інвентарю.