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Хуліган "Монреаля" розібрався з двома, вінгер "Сіетла" програв "зарубу": бійки вечора НХЛ

Фото: Майкл Пеццетта – головний забіяка "Канадієнс" (dailyfaceoff.com)
Автор: Антон Федорців

Домашні матчі "Монреаль Канадієнс" і "Сіетл Кракен" у регулярній першості Національної хокейної ліги запам'яталися не лише розгромними поразками, а й сутичками тафгаїв на льоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

Компенсувати вболівальникам гіркоту поразки спробував крайній нападник "Канадієнс" Майкл Пеццетта. У третьому періоді протистояння з "Міннесотою" він в'їхав в оборонця "Вайлд" Джона Меррілла. Такої "гостинності" досвідчений американець не очікував, тож опинився на льоду.

Заступитися за партнера спробував колега за амплуа Дакота Мерміс. Спершу той захопив ініціативу в бійці, але Пеццетта вирівняв становище, а потім кількома точними ударами в голову відправив опонента долілиць. Задоволений вінгер "Монреаля" отримав 5 хвилин штрафу, а винуватець бійки Мерміс – 5+2+10.

 

 

Натомість у Сіетлі перша сутичка спалахнула вже на 80-й секунді. Нападник "Колорадо" Логан О'Коннор вирішив провчити вінгера "Кракен" Джордана Еберлі. Той навесні брудним прийомом відправив у борт Ендрю Кольяно, якому опісля діагностували перелом шиї.

О'Коннор добряче кілька разів "прописав" Еберлі правою. У нападника "Сіетла" без великого досвіду бійок злетів шолом, суперник обмежив його видимість светром і таки повалив на лід. На лаві штрафників Еберлі сидів із добрячими синцями. Рефері виписав забіякам по 5 хвилин "перепочинку".

До слова, воротар "Філадельфії" Харт став головною зіркою вечора з шатаутом проти "Ванкувера".

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