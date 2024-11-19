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Хуліган "Коламбуса" чубився в Бостоні, тафгай "Вашингтона" помстився за лідера: бійки дня НХЛ

Фото: Джеффрі Трюшон-Віль та Матьє Олів'є влаштували "зарубу" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники сутичок на льодових аренах за океаном отримали бажане від матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги в Массачусетсі та Юті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

На арені "Ті-Ді Гарден" шарпанина сталася в дебюті. У центрі майданчика краги скинули нападник "Бостона" Джеффрі Трюшон-Віль та вінгер "Коламбуса" Матьє Олів'є.

Господар льоду активно розпочав – потягнув опонента на себе та кілька разів спробував дістати того правою. Однак, трохи захопився і на мить втратив рівновагу. Олів'є цього було достатньо для перехоплення ініціативи. Він влучив аперкотом, а потім змусив Трюшона-Віля присісти на лід.

 

 

 

Глибший підтекст мала бійка в Солт-Лейк Сіті. Нападник "Юти" Джек Макбейн в одному з епізодів, здається, ненавмисне травмував капітана "Вашингтона" Алєксандра Овєчкіна. За шанувальника Путіна вирішив відплатити вінгер "Кепіталз" Том Вілсон.

Під завісу зустрічі вони зійшлися навкулачки в центрі майданчика. Макбейн уник небезпечного випаду суперника, та потім той таки влучив у голову господарю льоду. Останній упав додолу, а Вілсон ще додав згори по спині. Рефері втрутилися вчасно.

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