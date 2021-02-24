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"Худший сценарий позади". В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID

Автор: Даша Харченко

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, когда закончится пандемия коронавируса. По его мнению, это произойдет в начале 2022 года.

Об этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.

Он отметил, что сейчас о вирусе знают намного больше, чем в 2020 году. При этом Клюге отметил, что вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во жестких ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что точный исход событий определить пока нельзя.

Ханс Клюге также сказал, что новые мутации коронавируса являются нормой, так как вирус пытается адаптироваться к человеку.

Напомним, ВОЗ создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.

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