Худнемо без спортзалу. 7 найкращих безкоштовних додатків, які допоможуть скинути вагу

Cronometer

Платформа: iPhone та Android

Додаток Cronometer пропонує широкий функціонал безкоштовно, включно зі сканером штрих-кодів, лічильником калорій, щоденником харчування, журналом вправ, відстежуванням прогресу, споживанням води та ваги, а також детальним аналізом нутрієнтів.

Головна особливість Cronometer - це глибокий аналіз нутрієнтів, який ви отримуєте навіть без підписки. Застосунок відстежує не тільки калорії, а й білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали.

На головному екрані відображається короткий огляд активності: серії успішних днів, історія за калоріями та зміни ваги. Вкладка "Diary" дає змогу вносити все з'їдене за день. Додати їжу можна вручну або відсканувавши штрихкод.

Також можна залишити нотатки, змінити біометричні дані або зафіксувати тренування. При підключенні фітнес-пристрою додається і трекінг сну.

У вкладці "More" можна налаштувати цілі, підключити пристрої або імпортувати дані про здоров'я, при цьому платна підписка не потрібна.

Доступна Gold-підписка з розширеним функціоналом: 10,99 доларів на місяць або 59,99 доларів на рік.



Cronometer (фото: Clark Howard)

Fooducate

Платформа: iPhone та Android

Додаток Fooducate пропонує широкий набір безкоштовних функцій: сканер штрихкодів, лічильник калорій, журнал вправ, щоденник харчування, нагадування, рецепти, мотиваційні повідомлення, трекер води і ваги, а також графіки прогресу.

Ключова особливість Fooducate - вбудовані подкасти про здоров'я і саморозвиток. Користувачі можуть слухати випуски про схуднення, фітнес, харчування, ментальне здоров'я і різні дієти.

Після встановлення програми та реєстрації, потрібно відповісти на низку запитань про ваш спосіб життя. На основі цих даних програма розраховує рекомендовану норму калорій і допомагає адаптувати раціон.

У безкоштовній версії можна встановити цільову вагу і термін досягнення результату, відстежувати калорії, деякі нутрієнти, воду і прогрес за останні 6 місяців.

У налаштуваннях можна вибрати частоту мотиваційних повідомлень: під час кожного прийому їжі, один раз на день, на тиждень або зовсім відключити.

Для охочих розширити функціональність передбачена Pro-підписка:

9,99 доларів на місяць

49,99 доларів на рік

119,99 доларів - довічний доступ



Fooducate (фото: Clark Howard)

My Diet Coach

Платформа: iPhone

Безкоштовні функції: сканер штрихкодів, лічильник калорій, щоденник харчування і вправ, нагадування, челенджі, трекер води, система нагород

Преміум-підписка: 4,99 доларів на тиждень

Застосунок My Diet Coach пропонує гейміфікований підхід до схуднення - з внутрішньоігровими челенджами, нагадуваннями і заохоченнями за прогрес. Після завантаження і створення облікового запису додаток попросить ввести вашу поточну і цільову вагу, а також встановити термін досягнення результату.

Додатково доступна кругова діаграма розподілу нутрієнтів. Також ви можете сканувати продукти і записувати фізичну активність.

Додаток підтримує інтеграцію з іншими фітнес-сервісами і не вимагає підписки для базової функціональності.



My Diet Coach (фото: Clark Howard)

MyFitnessPal

Платформи: iPhone та Android

Безкоштовні функції: лічильник калорій, сканер продуктів, щоденник харчування, вимірювання тіла, рецепти, повідомлення, цілі, прогрес, нутрієнти, вода, вправи, челенджі, ком'юніті

Преміум-підписка: 19,99 доларів на місяць або 79,99 доларів на рік

MyFitnessPal залишається одним із найпопулярніших застосунків для тих, хто стежить за харчуванням. Його безкоштовної версії цілком достатньо для базового контролю за раціоном і активністю.

Після реєстрації та введення параметрів тіла і цілей, додаток запропонує денний ліміт калорій. На головній сторінці видно, скільки калорій вже спожито, скільки спалено і скільки залишилося.

Наприкінці кожного дня доступне зведення за калоріями, макро- і мікронутрієнтами. Можна додати нотатки і стежити за прогресом.



MyFitnessPal (фото: Clark Howard)

MyNetDiary

Платформи: iPhone та Android

Безкоштовні функції: сканер штрихкодів, лічильник калорій, щоденник харчування і вправ, GPS-трекінг, цілі, трекер води і нутрієнтів, нагадування, рецепти, графіки, ком'юніті

Преміум-підписка: 8,99 доларів на місяць або 59,99 доларів на рік

На відміну від багатьох аналогів, MyNetDiary робить акцент на щоденному зважуванні. Дані відображаються прямо на головному екрані, що допомагає візуалізувати прогрес. Після завантаження і реєстрації, користувач вводить основні параметри, встановлює цільову вагу, дату і бажаний темп схуднення.

У вкладці Coach доступні графіки, поради та гід по додатку. Є вбудована бібліотека з матеріалами з харчування і схуднення. Через центральну кнопку можна додати їжу, воду, тренування або відсканувати продукт. Підтримується GPS для трекінгу пробіжок, прогулянок і велозаїздів.



MyNetDiary (фото: Clark Howard)

Lifesum

Платформи: iPhone та Android

Безкоштовні функції: лічильник калорій, сканер продуктів, щоденник харчування, вправ, води і ваги, цілі, графіки

Преміум-підписка: від 29,99 доларів на квартал до 99,99 доларів на рік. Можливі акції та знижки

Якщо ви тільки починаєте шлях до схуднення, додаток Lifesum пропонує комфортний старт зі зрозумілим інтерфейсом і базовими функціями. Після реєстрації та введення стандартних даних, додаток запропонує встановити мету за вагою і термін її досягнення.

Через іконку "+" можна швидко додавати вагу, воду, прийоми їжі та вправи. Сканер штрихкодів і швидкий пошук за продуктами також доступні. У безкоштовній версії показуються калорії, білки, жири та вуглеводи

Вкладка Recipes доступна тільки преміум-користувачам, але базових функцій достатньо для контролю харчування і води, особливо на початковому етапі.



Lifesum (фото: Clark Howard)

Lose It!

Платформи: iPhone та Android

Безкоштовні функції: лічильник калорій, сканер штрихкодів, щоденник харчування, лог вправ, цілі, графіки, нагадування

Преміум-підписка: 39,99 доларів на рік (можливі промо-пропозиції)

Lose It! - відмінне рішення для тих, хто хоче швидко почати контролювати свою вагу і калорії без складних налаштувань. Реєстрація займає кілька хвилин, після чого можна вказати бажану вагу і темп схуднення.

Головний екран показує ліміт калорій на день, поточні показники і тижневий прогрес. Макронутрієнти (білки, жири, вуглеводи) також відображаються. Вкладка Log містить харчовий щоденник з деталями по кожному прийому їжі.

Через кнопку "+" можна додавати прийоми їжі, воду, вагу і тренування. Крім сканера штрихкодів, доступна функція розпізнавання їжі за фото - додаток оцінить її поживну цінність.



Lose It! (фото: Clark Howard)