Хто вбив Портнова: що відомо про нападників

Як пише El País з посиланням на джерела в іспанській поліції, Портнов перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли на нього "напали двоє або троє осіб", які здійснили по ньому п'ять пострілів: чотири в груди та один в голову. Видання зазначає, що джерела вказують "проблему з боргами" як одну з причин вбивства.

За повідомленням іспанського медіа, свідки описують одного з нападників як високого, худорлявого чоловіка, одягненого в чорне, з помаранчевою сумкою.

При цьому Los Replicantes пише, що були постріли у груди, шию та голову. Портнов отримав щонайменше 3 вогнепальні поранення. За даними іспанського АВС, Портнов жив неподалік місця вбивства і перед нападом відвів двох дочок до школи.

Зазначається, що правоохоронці розслідують всі деталі злочину і він може бути пов'язаний або з борговими проблемами, або з політичними мотивами.

Разом з тим Los Replicantes додає, що "вбивство є справою рук професійних кілерів".

Видання описує одного зі стрільців як одягнутого в синій спортивний костюм, він також мав сумку на поясі. Місцева поліція зараз "прочісує" парк Каса-де-Кампо на околиці Мадрида, в бік якого втік злочинець.

Своєю чергою El Mundo пише, що невідомо, як довго Портнов прожив в Іспанії, але його діти навчаються в Американській школі в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон. Газета пише, що він жив у будинку зовсім поруч із цим елітним центром.

Хто такий Портнов і що відомо про його вбивство в Мадриді

Нагадаємо, що 51-річний Андрій Портнов є колишнім українським політиком та юристом. Він народився у Луганську. Був народним депутатом України в двох скликаннях. У період з 2011 до 2014 року працював радником президента-втікача Віктора Януковича, а також заступником голови адміністрації президента.

Після Революції гідності Портнов виїхав з України. Жив у Росії, потім переїхав до Відня (Австрія), де займався адвокатською діяльністю. Повернувся в Україну в 2019 році. Але згодом знову залишив країну.

Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрило справу за статтею "Державна зрада", яка була закрита 15 серпня 2019 року.

З 2021 року знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.

Сьогодні, 21 травня стало відомо, що Портнова застрелили в Іспанії в елітному районі на околицях Мадрида. Інформацію першими поширили місцеві ЗМІ. Згодом джерела РБК-Україна підтвердили, що експолітика дійсно було вбито.