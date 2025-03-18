Хто такий Кеннеді і що відомо про його вбивство

Джон Кеннеді був 35-м президентом Сполучених Штатів Америки та наймолодшим серед своїх попередників. 22 листопада 1963 року в Кеннеді стріляли, коли він разом зі своєю дружиною проїжджав центральними вулицями Далласа, внаслідок чого він загинув.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, хто такий Джон Кеннеді та що відомо про історію його вбивства, яке приголомшила увесь світ та досі обростає міфами та різними теоріями змови.

Хто такий Джон Кеннеді: біографія, політичне життя

Джон Фіцджеральд Кеннеді народився 29 травня 1917 року в Брукліні (штат Массачусетс, США) у впливовій католицькій родині. Його батько, Джозеф Кеннеді, був успішним бізнесменом і політиком, а мати, Роуз Кеннеді, приділяла увагу вихованню дітей.

Кеннеді здобув освіту в престижних навчальних закладах, таких як Чоут Розмарі Холл та Гарвардський університет. Під час навчання в Гарварді він проявив інтерес до міжнародних відносин і історії, що визначило його подальшу кар'єру.

Під час Другої світової війни Кеннеді служив у ВМС США. У 1943 році, командуючи торпедним катером PT-109, він проявив героїзм після того, як японський есмінець "Амагірі" протаранив і розрізав PT-109 навпіл, Кеннеді внаслідок удару був перекинутий через палубу, що завдало йому травми, він отримав пошкодження хребта.

Втім, Кеннеді врятував 11 з 13 своїх моряків. Він залишався в морі протягом 4 годин, для того, щоб підтримувати життя деяких своїх товаришів, які отримали тяжкі опіки. За порятунок своїх товаришів Кеннеді був нагороджений Медаллю ВМС і Корпусу морської піхоти.

Після війни Кеннеді вирішив зайнятися політикою. У 1946 році він був обраний до Палати представників США від Демократичної партії, а в 1952 році став сенатором від штату Массачусетс. У 1960 році Кеннеді висунув свою кандидатуру на пост президента США.

Його виборча кампанія була новаторською: він активно використовував телебачення та проводив палкі дебати зі своїм опонентом, Річардом Ніксоном. У результаті Кеннеді став 35-м президентом США (його інавгурація відбулася 20 січня 1961 року).

З приходом в Білий дім Кеннеді потрібно було розв'язати питання зовнішньої політики, досліджувати науку та космос, розв'язувати проблеми, що назріли в американському суспільстві.

На початку 1960-х років у США прийшов період реорганізації та змін. У економіці з'явився спад, що негативно позначилося на суспільному настрої. Було очевидно, що Америка потребувала нового лідера, який би зміг правити країною в нових умовах. А політика "нових рубежів" передбачала проведення реформ у всіх основних сферах життя, зокрема - в освіті та охороні здоров'я; розв'язання таких гострих проблем, як безробіття, житлове питання, расова дискримінація.

У зовнішній політиці Кеннеді зіткнувся з низкою криз, зокрема з невдалою "операцією в затоці Свиней" (1961) та Карибською кризою (1962), яка поставила світ на межу ядерної війни. Йому вдалося досягти дипломатичного успіху, домовившись із СРСР про частковий договір про заборону ядерних випробувань.

Кеннеді дуже прагнув досягнути лідерства Сполучених Штатів у космічних перегонах із СРСР, виходячи із міркувань стратегії та престижу. Для цього він втричі збільшив бюджет НАСА. Він поставив амбітну мету, а саме висадку людини на Місяць.

Що відомо про вбивство Кеннеді

За рік до вбивства Кеннеді до посольства США в Австралії надійшов дзвінок, що попереджав про замах, що готується. Про це, як пише BBC, йдеться в одному з майже 1500 документів у справі Кеннеді, розсекречених у США в грудні 2021 року.

22 листопада 1963 року Кеннеді був убитий під час поїздки до Далласа (штат Техас, США), куди вирушив у межах підготовки до виборчої кампанії 1964 року. Близько 12:00 за місцевим часом в аеропорту подружжя Кеннеді пересіло в куленепробивний лімузин. Обидва сиділи на задньому сидінні, спереду - гебернатор штату Техас Джон Конналі.

Вони їхали центральними вулицями з відкинутим дахом лімузину (через спеку Кеннеді наказав відкинути дах лімузина), посміхалися і махали руками мешканцям міста, які вітали їх на вулицях.

Фото: Кеннеді у відкритому лімузині під час поїздки до Далласа (Getty Images)

Раптом пролунали постріли. Одна куля влучила в шию Кеннеді і вийшла з горла. Друга - пошкодила череп і мозок. Колишній агент секретної служби Клінт Гілл кинувся рятувати Кеннеді, але запізнився. Кортеж президента різко набрав швидкість і виїхав із площі.

Його доправили до лікарні, але лікарі не змогли врятувати президента. О 13:00 за місцевим часом офіційно оголошено про смерть президента Кеннеді. Кеннеді помер на руках своєї дружини Жаклін. Поранення отримав також губернатор, і один із перехожих.

Приблизно через годину після пострілів було спіймано підозрюваного у вбивстві президента США - Лі Харві Освальда, який на очах у натовпу застрелив офіцера поліції Тіппіта. Заарештований Освальд у поліцейській дільниці скаже, що він не має адвоката і його підставили.

24 листопада Освальда під час переведення в іншу в'язницю застрелив власник нічного клубу Джек Рубі (він помер у в'язниці згодом), що спричинило численні теорії змови щодо можливих організаторів злочину.

Фото: Лі Гарві Освальд під час переведення до вʼязниці (Getty Images)

Через добу, 25 листопада, Кеннеді поховали на Арлінгтонському Національному цвинтарі у Вашингтоні, а за його похоронною процесією слідкував весь світ.

В офіційній доповіді "Комісії Воррена" про розслідування обставин вбивства Кеннеді, яка була опублікована 1964 року, йдеться, що вбивцею президента був Освальд, і всі постріли він зробив з верхнього поверху будівлі. У доповіді зазначено, що Освальд діяв сам, але багато хто досі припускає, що це було частиною ширшої змови.

Зокрема, під сумнів ставиться те, що Освальд взагалі стріляв по машині або що він був єдиним стрільцем, припускають зв'язок вбивства з різного роду великими фігурами політики і бізнесу, підозрюють також навмисне усунення свідків тощо.

Більше про нього - в окремому матеріалі РБК-Україна "Єдиний підозрюваний у вбивстві Кеннеді. Хто такий Лі Гарві Освальд".