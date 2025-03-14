Хто такий Дем'ян Ганул і що відомо про його загибель

14 березня в центрі Одеси невідомий застрелив чоловіка. Хоч правоохоронці поки не розголошують ім'я загиблого, однак, за даними джерел РБК-Україна, ним є активіст Дем'ян Ганул.

Детальніше про активіста та що відомо про його загибель - в матеріалі РБК-Україна.

Дем'ян Ганул - український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.

Дем'ян Вадимович Ганул народився 6 жовтня 1993 року в селі Новоселиця Кіровоградської області. Він відомий своєю активною громадською діяльністю, участю в Революції Гідності та протистоянні проросійським силам в Одесі 2 травня 2014 року. Колишній керівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014-2016), а згодом засновник і керівник громадської організації "Вуличний фронт".

Ганул неодноразово ставав ініціатором акцій проти незаконних забудов, повернення Літнього театру в Одесі громаді, а також демонтажу пам’ятників радянським діячам. Він активно займається волонтерською діяльністю, допомагаючи Збройним силам України.

Діяльність щодо декомунізації та боротьби з проросійськими силами

Активіст неодноразово виступав ініціатором знесення радянських пам’ятників. Так, у березні 2022 року в селі Фонтанка Одеської області було демонтовано пам'ятник чекістам. У липні 2022 року він створив петицію про демонтаж пам’ятника Суворову в Одесі, що, попри недостатню кількість підписів, отримала суспільний резонанс. Влада ухвалила рішення про демонтаж, який відбувся 29 грудня 2022 року.

Крім того, у листопаді 2021 року Ганул організував акцію під консульством Росії в Одесі, принісши труну з написами "Груз 200" та "росіяни їдуть додому". А у 2022 році на стінах колишньої будівлі консульства з'явилися патріотичні графіті за його ініціативи.

Напади на активіста

Ганул неодноразово ставав жертвою нападів. У 2020 році його автомобіль BMW X5 було спалено на СТО, а невідомі обстріляли його авто поблизу села Визирка, що змусило активіста відстрілюватися з травматичної зброї. Також у 2020 році його машину розбили битами.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі у військовій формі напали на Ганула. Інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві, а поліція одразу відкрила кримінальне провадження за фактом нападу.

Крім того, військове командування розпочало службове розслідування через можливу причетність військовослужбовців до інциденту.

Вбивство Ганула

У Приморському районі Одеси невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожому. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 близько 10:30.

Зловмисник втік з місця події. Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції разом із криміналістами встановлює всі обставини злочину.