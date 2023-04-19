Хто повинен повідомляти родичам про загибель військового і чому діє саме такий механізм

В Збройних силах України є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця. Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету, або ж від командирів чи побратимів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення заступника міністра оборони Ганни Маляр.
"Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК та СП. Працівники ТЦК та СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціями", - розповіла вона.
Маляр додала, що якщо тіло військослужбовця не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин.
"Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом "безвісти зниклий". А от коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель", - каже заступник міністра..
Вона нагадала, що вже був випадок, коли бачили свідки загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим.
Тому, Маляр звернулась з проханням у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил:
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