Хто може виписати направлення на знеболювальне для паліативних хворих: роз’яснення

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні за програмою реімбурсації. У межах програми доступні шість видів таблетованого Морфіну, який можна отримати безкоштовно або з частковою оплатою. Однак для цього потрібно отримати рецепт на препарат від лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).
З 31 серпня паліативні пацієнти в Україні можуть безоплатно або з невеликою доплатою отримувати шість видів таблетованого Морфіну. До програми реімбурсації включено чотири препарати, які доступні безкоштовно, та два – з частковою оплатою.
Програма призначена для пацієнтів із важкими та прогресуючими захворюваннями, які викликають хронічний біль, зокрема:
Отримати знеболювальні за програмою реімбурсації зможуть пацієнти, які мають встановлені основний діагноз, паліативний статус та діагноз хронічний біль. Для цього потрібно звернутися до лікаря:
Після цього потрібно прийти до аптеки, що співпрацює з НСЗУ за напрямом "Опіоїдні анальгетики", та надати е-рецепт (16-значний номер і код підтвердження). Обрати доступний препарат із запропонованих і отримати його безоплатно або з частковою доплатою.
Щоб знайти аптеку, у якій можна отримати потрібні препарати потрібно:
Раніше РБК-Україна розповідало, що українці можуть отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші рецептурні препарати навіть без мобільного телефону. Лікар під час виписування рецепта на прохання пацієнта може надати друковану інформаційну пам’ятку, яка включає номер рецепта, код підтвердження, інформацію про ліки, інструкцію щодо застосування. Пацієнт із такою пам’яткою може звернутися до будь-якої аптеки, що бере участь у програмі, та отримати необхідні ліки.
Також ми писали, що для отримання медикаментів за програмою "Доступні ліки" українцям необхідний електронний рецепт, який виписує лікар через систему електронної охорони здоров’я. Рецепт містить інформацію про пацієнта, лікаря, заклад охорони здоров’я та призначені ліки.
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