Хто може виписати направлення на знеболювальне для паліативних хворих: роз’яснення

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні за програмою реімбурсації. У межах програми доступні шість видів таблетованого Морфіну, який можна отримати безкоштовно або з частковою оплатою. Однак для цього потрібно отримати рецепт на препарат від лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

З 31 серпня паліативні пацієнти в Україні можуть безоплатно або з невеликою доплатою отримувати шість видів таблетованого Морфіну. До програми реімбурсації включено чотири препарати, які доступні безкоштовно, та два – з частковою оплатою.

Програма призначена для пацієнтів із важкими та прогресуючими захворюваннями, які викликають хронічний біль, зокрема:

онкологія (ІІІ-IV стадії)

ВІЛ/СНІД

туберкульоз у пізній стадії

серцево-судинні, неврологічні та атрофічно-дегенеративні хвороби

Отримати знеболювальні за програмою реімбурсації зможуть пацієнти, які мають встановлені основний діагноз, паліативний статус та діагноз хронічний біль. Для цього потрібно звернутися до лікаря:

онкологічні пацієнти – до лікаря первинної медичної допомоги

– до лікаря первинної медичної допомоги пацієнти із психічними розладам и – до лікаря-психіатра

и – до лікаря-психіатра інші паліативні пацієнти – до профільного спеціаліста за направленням сімейного лікаря. Лікар має підтвердити паліативний статус, встановити діагноз "хронічний біль" і створити електронний рецепт.

Після цього потрібно прийти до аптеки, що співпрацює з НСЗУ за напрямом "Опіоїдні анальгетики", та надати е-рецепт (16-значний номер і код підтвердження). Обрати доступний препарат із запропонованих і отримати його безоплатно або з частковою доплатою.

Щоб знайти аптеку, у якій можна отримати потрібні препарати потрібно: