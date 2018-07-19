Хозяйственный суд отказал в передаче долгов за газ "Киевэнерго" на "Киевтеплоэнерго"

КГГА подала в суд на "Нафтогаз" и требует признать заключение договоров с "Киевтеплоэнерго"

Хозяйственный суд Киева в четверг, 19 июля, отказал в ходатайстве передать долги за газ ПАО "Киевэнерго" на КП "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Отмечается, что таким образом суд принял решение, согласно которому ни "Киевтеплоэнерго", ни жители Киева не должны отвечать за долги ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины".

Также судом определено необходимым подать обращение в Верховный суд Украины для обработки представления в Конституционный суд Украины относительно решения вопроса конституционности части 3 статьи 22 закона Украины "О теплоснабжении", на которой настаивает "Нафтогаз" в вопросе истребовании долга.

Добавим, что "Киевтеплоэнерго" обратилось 15 июня 2018 в Хозяйственный суд Киева с иском к "Нафтогазу" о признании заключенными договоров о поставках природного газа. "Нафтогаз" в свою очередь подал встречный иск. К моменту решения этого вопроса НАК не заключал договор с "Киевтеплоэнерго", требуя оплатить все долги за газ предыдущую компанию, которая поставляла горячую воду и тепло жителям столицы - "Киевэнерго".

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, требования "Нафтогаза" противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

"Требования НАК являются несправедливыми по отношению к жителям Киева, ведь средствами киевлян заставляют погасить долги, в том числе штрафы и пени, начисленные другой структуре и не имеют источника погашения. Городские власти против такого способа решения долговых вопросов, ведь, в первую очередь, отстаивают интересы киевлян ", - заявил Пантелеев.

Также добавил, что КГГА подала иск в суд на "Нафтогаз", требуя признать заключенным договора на поставку природного газа, в связи чем киевлянам должно быть возвращены стабильные поставки услуг.

"Кроме того, речь идет о безопасности и стабильном теплоснабжении многомиллионного города. Ведь с 1 августа мы возвращаем в управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят не только тепло, но и электричество, и отсутствие газа может привести к вынужденным отключениям электроснабжения", - объяснил заместитель председателя КГГА.

Напомним, 11 июля 2018 "Киевэнерго" предупредило потребителей об аресте имущества должников за тепло. В частности, в настоящее время задолженность потребителей и госбюджета за тепло и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 июля 2018 составляет почти 3,8 млрд гривен. В случае неуплаты денег на должников подают в суд с требованием снять средства со счетов или арестовать имущество для последующей продажи и компенсации долга.