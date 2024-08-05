"Хотів жити повноцінно". Стали відомі подробиці про юнака, який загинув на київському атракціоні

Стали відомі нові подробиці трагедії, яка трапилася на столичному атракціоні 21 липня. Тоді трос тролея через Дніпро обірвався, внаслідок чого загинув 20-річний Роман Борисюк із Вінниччини.

РБК-Україна із посиланням на сюжет ТСН розповідає, що відомо про загиблого та трагедію.

Що відомо про загиблого юнака

Роман приїхав до столиці 20 липня зі старшим братом Володимиром всього на два дні. Гуляючи містом вони побачили тролей і вирішили, що прийдуть наступного дня, щоб "пролетіти" на ньому через Дніпро.

"Син каже, що Рома був дуже щасливий. І напевне побачив цей атракціон і це відчуття - волі, життя. І це його і підштовхнуло… Він не шукав драйву, чи якихось екстрим-відчуттів. Він просто хотів жити і жити повноцінно", - розповіла мама хлопця.

Вона додала, що хлопці не підписували жодних документів, які знімають відповідальність із компанії-власниці атракціону. Брати, як і інші користувачі тролея, підписали тільки документ про те, що вони ознайомлені із технікою безпеки.

Роман і Володимир за день до трагедії (скриншот із відео)

"У нього не було ніякого хвилювання. Він був спокійний. Перед нами мали йти люди, і він сказав, що зараз саме наша черга і не пустив. Можливо, і не ми б їхали", - каже брат загиблого юнака.

Він зазначив, що на атракціоні не було жодної страховки, окрім каски.

"Це був тільки один трос. Ми паралельно мали з’їжджати. Але через те, що я важчий, я швидше розігнався і вже не бачив Роми. Я проїхав більше половини, почув якийсь звук і побачив, що трос впав у воду. Я сподівався, що це якийсь інший канат - будь-що, але не Рома. У мене був такий шок. Коли дістали трос, там Роми не було", - додав Володимир.

Батьки Романа вдячні рятувальникам за те, що вони знайшли тіло їхнього сина і змогли його похоронити. На прощання із хлопцем зібралося багато людей. Представники атракціону досі не зв'язались із родиною.

"Мені б хотілося, щоб це розслідування було прозоре. Щоб винні були знайдені", - розповіла матір.

Батьки Романа розповіли, що їхній син був дуже розумний, любив математику і в майбутньому планував стати програмістом. Останнім часом задумувався над філософським питанням смислу життя.