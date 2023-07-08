Хотів підкупити співробітників СБУ: в Одеській області затримали бізнесмена

"За хабар у 90 тис. євро фігурант пропонував українським спецслужбістам припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ", - сказано у повідомленні.

Проте співробітники СБУ одразу доповіли своєму керівництву про таку "пропозицію" та продумали оперативну комбінацію. Це дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта. Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря.

Повідомляється, що зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Вінниці затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ та пропонував за гроші "відмазувати" чоловіків від призову.

Окрім того, СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину на викраденні понад 20 млн гривень.

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