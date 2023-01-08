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Хотіли здатись в полон. В Запорізькій області росіяни розстріляли своїх військових

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Запорізька область, Неділя 08 січня 2023 18:36
Хотіли здатись в полон. В Запорізькій області росіяни розстріляли своїх військових Фото: в Запорізькій області росіяни розстріляли своїх солдат, які хотіли здатись в полон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росія, щоб підтримувати дисципліну в армії, почала розстрілювати солдат, які планують здатись в український полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

В Генштабі розповіли, що для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи "Росгвардії".

Стало відомо, що в четвер, 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля було розстріляно 6 осіб. За даними Генштабу, чоловіки висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

Нагадаємо, сьогодні у зведенні Генштабу також повідомили, що українські військові завдали низки ударів по районам скупчення російських солдатів та знищили склад, де зберігалося паливо.

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