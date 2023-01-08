Хотіли здатись в полон. В Запорізькій області росіяни розстріляли своїх військових
Росія, щоб підтримувати дисципліну в армії, почала розстрілювати солдат, які планують здатись в український полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
В Генштабі розповіли, що для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи "Росгвардії".
Стало відомо, що в четвер, 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля було розстріляно 6 осіб. За даними Генштабу, чоловіки висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.
Нагадаємо, сьогодні у зведенні Генштабу також повідомили, що українські військові завдали низки ударів по районам скупчення російських солдатів та знищили склад, де зберігалося паливо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.