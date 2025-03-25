Хотіли припинити лікування. Медики шокували заявою про хворобу Папи Римського

Деталі заяви про хворобу Папи Римського

Після дихальної кризи 28 лютого, коли Франциск ледь не задихнувся блювотними масами, "був реальний ризик, що він міг не витримати".

"Нам довелося вибрати: зупинитися на досягнутому й відпустити його, чи йти вперед і наполягати на цьому з усіма можливими препаратами та методами лікування, піддаючись найвищому ризику пошкодити інші його органи. Зрештою, ми пішли цим шляхом", - заявив 25 березня Серхіо Альф’єрі, лікар римської лікарні Джемеллі.

Також лікар поділився, що лікування могло нашкодити ниркам та кістковому мозку Папи, але медики ризикнули, й організм священнослужителя відреагував на ліки, а легенева інфекція зменшилася. Зараз медики випробовують усі методи лікування Папи Римського.

Що відомо про хворобу Франциска

Його госпіталізували до лікарні Джемеллі 14 лютого через напад бронхіту, який переріс у подвійну пневмонію. Додамо, що у молодості Папа Римський мав плеврит і йому видалили частину легені.

За час лікарні у Папи було чотири "респіраторні кризи", що супроводжувалися серйозними нападами кашлю, спричиненими звуженням дихальних шляхів, схожими на напади астми.

Альф'єрі раніше заявляв, що дві кризи поставило Френсіса "під загрозу його життю".

Додамо, що 88-річний Франциск повернувся до Ватикану в неділю, 23 березня, після найсерйознішої кризи зі здоров’ям за весь час свого 12-річного папства. Після виписки з лікарні Франциску призначили ще два місяці відпочинку, щоб повністю відновитися.