Хотіли масштабно обікрасти держбюджет України. СБУ викрила банду ділків

Правоохоронці запобігли спробі розкрадання понад 1,3 мільярда гривень із державного бюджету України. Ділки намагалися вивести дану суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави", - йдеться у відомстві.
За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.
Зловмисники підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у роботі.
Однак, органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств.
"Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень", - зазначають в СБУ.
Правоохоронцям вдалось запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.
Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях зловмисників вилучено:
• мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
• документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру за двома статтями, та обрання йому запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, напередодні ми повідомляли, що працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства у розтраті майже 950 млн гривень державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії.
Нещодавно голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов заявив, що корупцію в Україні під час війни хочуть прирівняти до державної зради. Але підслідність таких злочинів планують залишити за антикорупційними органами, а не СБУ.
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