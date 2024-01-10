Хотіли масштабно обікрасти держбюджет України. СБУ викрила банду ділків

Правоохоронці запобігли спробі розкрадання понад 1,3 мільярда гривень із державного бюджету України. Ділки намагалися вивести дану суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави", - йдеться у відомстві.

За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Схема із залученням осіб з інвалідністю

Зловмисники підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у роботі.

Однак, органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств.

"Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень", - зазначають в СБУ.

Правоохоронцям вдалось запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Вилучено докази

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях зловмисників вилучено:

•⁠ ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;

•⁠ ⁠документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Що загрожує організатору

Наразі вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру за двома статтями, та обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.