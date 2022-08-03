Хотели скрыть правду. В ГУР рассказали об еще одной причине теракта в Еленовке

По данным разведки, россияне не планировали осуществлять обмен военнопленными, поэтому чтобы скрыть правду о ненадлежащих условиях и пытках украинских военнослужащих, умышленно уничтожили их.

Как сообщили в ГУР, минирование места содержания украинских бойцов провели боевики ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющейся вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.

Что этому предшествовало

Допросы пленных проводили следователи "МБД ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ России. Во время допросов оккупанты применяли физические пытки и побои. Это делалось для издевательства, физического унижения, психологической деморализации, чтобы сломать морально-психологические качества украинских воинов.

После этого представители ФСБ планировали привлечь украинских пленных к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершенных ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины".



"Допросы проводились на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли", - отметили в ГУР.