Хотели скрыть правду. В ГУР рассказали об еще одной причине теракта в Еленовке

Установлены некоторые обстоятельства преднамеренного убийства украинских военнопленных в Еленовской колонии. Россияне пытались скрыть правду об издевательствах над военнопленными и условиях их содержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
По данным разведки, россияне не планировали осуществлять обмен военнопленными, поэтому чтобы скрыть правду о ненадлежащих условиях и пытках украинских военнослужащих, умышленно уничтожили их.
Как сообщили в ГУР, минирование места содержания украинских бойцов провели боевики ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющейся вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.
Что этому предшествовало
Допросы пленных проводили следователи "МБД ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ России. Во время допросов оккупанты применяли физические пытки и побои. Это делалось для издевательства, физического унижения, психологической деморализации, чтобы сломать морально-психологические качества украинских воинов.
После этого представители ФСБ планировали привлечь украинских пленных к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершенных ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины".
"Допросы проводились на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли", - отметили в ГУР.
Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке.
Накануне генпрокурор Андрей Костин заявил, что следствие пока склоняется к тому, что пленных сожгли термобарическим оружием. В то же время Россия заявляет, что колонию якобы обстреляли ВСУ ракетами систем HIMARS, но эти обвинения не находят подтверждения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.