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Хотели избежать карантина: на Сицилии подтасовывали данные по коронавирусу

Автор: Анастасия Рокитна

На Сицилии подтасовывали данные по умершим от COVID-19. Власти пытались избежать карантина.

Об этом сообщает газета Il Giorno.

Три сотрудника регионального правительства острова Сицилия, включая одного руководящего чиновника и двух его подчиненных, арестованы. Один из фигурантов расследования - министр регионального правительства.

По данным газеты, подозреваемые несколько раз меняли информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. В частности, они меняли данные о смертельных случаях, чтобы избежать усиления карантина.

Правоохранители задокументировали около 40 эпизодов подделки документов, последняя из которых датируется 19 марта 2021 года.

Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые ограничение в отношении коронавирус, которые будут действовать до 6 апреля.

В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.

Как стало известно, в Италии планируют начать ослабление карантина с открытия школ.

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