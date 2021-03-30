Хотели избежать карантина: на Сицилии подтасовывали данные по коронавирусу

На Сицилии подтасовывали данные по умершим от COVID-19. Власти пытались избежать карантина.
Об этом сообщает газета Il Giorno.
Три сотрудника регионального правительства острова Сицилия, включая одного руководящего чиновника и двух его подчиненных, арестованы. Один из фигурантов расследования - министр регионального правительства.
По данным газеты, подозреваемые несколько раз меняли информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. В частности, они меняли данные о смертельных случаях, чтобы избежать усиления карантина.
Правоохранители задокументировали около 40 эпизодов подделки документов, последняя из которых датируется 19 марта 2021 года.
Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые ограничение в отношении коронавирус, которые будут действовать до 6 апреля.
В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.
Как стало известно, в Италии планируют начать ослабление карантина с открытия школ.