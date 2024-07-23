У Хорватії - масове вбивство в будинку для літніх: загинули шестеро людей

П'ятеро людей, у тому числі працівник будинку, були вбиті на місці, ще одна людина пізніше померла в лікарні.

Поліція повідомила, що кілька людей також отримали поранення, четверо залишаються в критичному стані.

За даними хорватських ЗМІ, підозрюваний втік з місця події після нападу, а пізніше був заарештований у кафе, де у нього виявили незареєстровану вогнепальну зброю.

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що він шокований "жорстокою, безпрецедентною" масовою стріляниною, і закликав зробити правила володіння зброєю "ще більш суворими".

Хорватська влада не назвала мотивів різанини.

Міністр праці Марін Пілетич сказав, що мати підозрюваного жила в будинку для літніх протягом 10 років.

За непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, чоловік був ветераном війни. Він також раніше притягувався до відповідальності за порушення громадського порядку та домашнє насильство.