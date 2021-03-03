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Хорватия ведет переговоры о закупке российской COVID-вакцины

Автор: РБК-Украина

Правительство Хорватия ведет переговоры с Россией о покупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Таким образом, Хорватия может присоединиться к растущему числу стран ЕС, получивших вакцину несмотря на отсутствие одобрения со стороны регулирующих органов ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр здравоохранения Вили Берош сообщил, что Хорватия запросила документацию о производстве вакцины для передачи местным регулирующему органу.

По его словам, одобрения местного регулирующего органа хватит, чтобы правительство продолжило закупку вакцины.

"Это не признак дистанцирования от процедур ЕС, а стремление к дополнительному подходу, который должен соответствовать европейским и хорватским нормам", - заявил Берош.

Напомним, ранее в Словакии разгорелся политический кризис после закупки вакцины "Спутник V" у России. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным выборам в парламент.

На этой неделе Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в ЕС. Всего Братислава получит около 2 млн доз препарата. Благодаря этим поставкам Словакия рассчитывает ускорить вакцинацию на фоне рекордной смертности от COVID на душу населения.

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Новости Украины Хорватиявакцина от коронавируса
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