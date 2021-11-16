UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Хорватии непривитых госслужащих обязали делать COVID-тесты

Автор: Сергей Пышкин

В Хорватии ввели обязательное тестирование на коронавирус для государственных служащих и должностных лиц. Процедуру необходимо проводить дважды в неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам министра труда и пенсионной системы Иосифа Аладровича, пока нет разумных причин игнорировать тестирование. Также он отметил, что именно работодатели будут решать судьбу тех, кто будет отказываться его проходить.

"Связанные увольнения пока были на уровне статистических ошибок. Я ожидаю, что подавляющее большинство сотрудников согласятся. Однако в случаях невыполнения - решение будут принимать работодатели", - заявил министр.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХорватияКоронавирусВакцинация